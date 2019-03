Франция ПСЖ окончателно излезе чист по казусите с трансферите на Неймар и Мбапе 19 март 2019 | 18:12 - Обновена 0



На практика това означава, че Пари Сен Жермен излиза чист от конкретния казус, свързан с нарушаване на финансовия феърплей около трансферите на Неймар (220 милиона евро) и Килиан Мбапе (наем плюс задължителна опция за закупуване в размер на 180 млн. евро). Breaking | Court of Arbitration for Sport upholds PSG appeal against the Adjudicatory Chamber of the UEFA Club Financial Control Body for acting unlawfully in re-opening an investigation into the club's compliance with FFP. A big victory for PSG. pic.twitter.com/aH1w5Ax3ek — Get French Football News (@GFFN) 19 март 2019 г. Спортният арбитражен съд (CAS) уважи жалбата на Пари Сен Жермен срещу решението на УЕФА да поднови разследването спрямо френския шампион за нарушаване на правилата за финансов феърплей. Първоначално процедурата бе открита още през септември 2017 година, след трансферите на Неймар Килиан Мбапе . През юни 2018 разследването бе прекратено, но през септември УЕФА обяви, че то се подновява. ПСЖ оспори последното решение, а арбитражният съд днес отсъди в полза на френския клуб, като върховният орган постанови, че решението от юни е "окончателно и задължително". Причината за това е, че Бордът за финансов контрол на УЕФА е взел второто решение, след като вече е бил изтекъл срокът от 10 дни, в който има право да ревизира първото такова.На практика това означава, че Пари Сен Жермен излиза чист от конкретния казус, свързан с нарушаване на финансовия феърплей около трансферите на Неймар (220 милиона евро) и Килиан Мбапе (наем плюс задължителна опция за закупуване в размер на 180 млн. евро).

