Предлагат огромна сума на Макгрегър за бой с голи ръце

Bare Knuckle Fighting Championship готви сериозна оферта за звездата на UFC Конър Макгрегър. Te ще му предложат много пари, за да се бие с голи ръце срещу Поли Малиняджи. Двамата имат вражда, която е от преди няколко години. Макгрегър прие Малиняджи да тренират заедно преди битката с Флойд Мейуедър, но Макгрегър успя да изпрати в нокдаун Малиняджи и пусна видеото в социалните мрежи, което не се хареса на Поли и той не спира да се оправдава и да обижда Макгреър, защото скривал истината. Сега Поли Малиняджи вече е боец на BFKC и твърди, че готвят сериозна оферта:

Told by Paulie Malignaggi that the BKFC are preparing a mega money offer to Conor McGregor for a bare-knuckle boxing match with him. He insists they have more money than people think and also confirmed it’s possible he could make his June debut against Artem Lobov.