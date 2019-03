Рони О'Съливан на крачка да събори Марк Селби от първото място в света

Суперзвездата на снукъра Рони О’Съливан може да се завърне на върха в световната ранглиста за първи път от 2010 година насам, ако спечели титлата в предстоящия силен ранкинг турнир “Шампионат на Тура”. Сегашният лидер Марк Селби не се представя особено бляскаво в последно време и е на път да загуби водачеството, което държи от невероятните 49 месеца насам.

С триумфа си в Германския Мастърс през февруари 2015 година Веселяка от Лестър окупира първата позиция и не е поглеждал назад оттогава. Преднината му спрямо О’Съливан в момента обаче е само 71 725 паунда, което означава, че ако Ракетата спечели “Шампионата на Тура”, ще я заличи, независимо от резултата на Селби.

Победителят в “Шампионата на Тура” ще спечели 150 000 паунда, а дори Селби да участва във финала, ще прибере 60 000, ако не вземе купата. Ако пък Гения от Чигуел не успее да събори водача в предстоящия турнир между 19 и 24 март, ще има възможност в следващия месец.

Good morning from Llandudno!



Starting today, the top eight players from this season battle it out for the 2019 @Coral Tour Championship title, the final event of the #CoralSnookerSeries!



The first session kicks off LIVE on @ITVSport from 1pm! https://t.co/TmEPYjeS03 pic.twitter.com/khkQMHzRBQ