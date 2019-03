Англия ФА потвърди датите за полуфиналите за Купата на Англия 19 март 2019 | 14:47 0



Which tie will you be watching? pic.twitter.com/IFkY5jyHuE — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 19 март 2019 г. Манчестър Сити ще срещне Брайтън на 6 април в първи полуфинал за Купата на Англия, потвърдиха от Футболната асоциация на страната. "Гражданите", които преследват безпрецедентни четири трофея този сезон, открива програмата на полуфиналите на "Уембли" от 19:30 часа българско време.Другият полуфинал между Уотфорд и Уулвърхамптън ще се играе ден по-късно, 7 април, от 18:00 часа.Всеки полуфиналист ще получи по около 33 000 билета за своите фенове, като цените са между 30 и 80 паунда.Финалът е на 18 май. 0



