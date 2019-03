ММА Доминик Рейес пак се точи на Джон Джоунс 19 март 2019 | 13:47 - Обновена 0



Доминик Рейес не успя да впечатли с представянето си срещу Волкан Йоздемир на събитието в Лондон, но въпреки това спечели с раздвоено решение. Битката беше доста равностойна и доста хора останаха с впечатление, че Йоздемир трябваше да е победител, но стигне ли се до съдиите - нищо не се знае. The Devastator се готви от много години за битка с Джоунс и смята, че още една победа и ще влезе с него в клетката: See #DominickReyes Sees Himself ‘One, Two’ Fights Away From Fighting #JonJones https://t.co/kKe09jsCeH #mma pic.twitter.com/3Hr7ueD0Ov — Azelle MMA (@AzelleMMA) March 18, 2019 "Мисля, че имам нужда от още една битка преди да споделя клетката с Джоунс. Имам още една или две битки, а след това ще танцуваме с Джон. Откакто започнах да тренирам и да се бия си мисля за това как може да победя Джоунс. Исках да правя всички неща правилно, за да го победя. Мога да ви кажа, че когато време дойде - аз ще съм готов. Знам, че това скоро ще се случи и почти съм там. Мисля, че хората позволяват на Джон да им влезе в главата и да диктува битката. Джон успява да те поставя в неловки ситуации и те кара да правиш неща, които не са ти силна страна." mma.bg

