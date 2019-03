Вижте постера за UFC 237

Днес стана ясно, че от UFC избират битката за титлата в категория сламка за главна на предстоящото събитие UFC 237, което ще се проведе на 11-ти май в Рио. Шампионката в категорията Роуз Намахунас ще брани титлата си на вражеска територия срещу опасната Джесика Андраде. Освен тях на събитието ще се завърне и легендарният Андерсон Силва, който ще се бие срещу Джаред Кенъниър, а в категория перо легендата Жозе Алдо ще премери сили срещу Александър Волкановски, а победителят ще се бие за титлата с Макс Халоуей. Ето и постера за събитието:

Here's the official poster for #UFC237. pic.twitter.com/g9zJHe6OfP