Машината "Сан Антонио" работи на пълни обороти

“Шпорите” имат 8 победи и 9 загуби срещу този съперник в редовния свезон откакто Кър е начело на калифорнийци.

With a 111-105 win on Monday, the Spurs are now 8-9 (.471) against the Warriors in the Steve Kerr era, which is the best regular season record against them by any team. #GoSpursGo



https://t.co/jD893kowbP pic.twitter.com/XDvES3evuJ — StatMuse (@statmuse) March 19, 2019

ДеМар ДеРоузън с 26 точки, 9 борби и 8 асистенции и ЛаМаркъс Олдридж (23 точки и 13 борби) бяха основните двигатели за победа №42 на “шпорите”, които са с баланс 29-7 у дома този сезон. Руди Гей вкара 17 точки за 27 минути кат орезерва, докато Дерик Уайт и Пати Милс реализираха съответно 12 и 10 точки.

26 PTS, 9 REB & 8 AST for @DeMar_DeRozan in the @spurs’ 9th straight W! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/tpXXCUL6aa — NBA.com/Stats (@nbastats) March 19, 2019

Стеф Къри с 25 и Кевин Дюрант с 24 се превърнаха във водещи реализатори за Голдън Стейт при двадесет и втората загуба за сезона, а Клей Томпсън завърши със скромните 14 точки при стрелба от игра 5/18. Андрю Богът направи повторен дебют за отбора и започна като титулярен център, приключвайки със 7 точки, 7 борби, 1 асистенция и 1 отнета топка за 19 минути.



