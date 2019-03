НБА Шест години стигат: Денвър отново ще играе в плейофите 19 март 2019 | 10:43 0



Here’s Isaiah Thomas’s reaction to the response from the Boston crowd following his video tribute: pic.twitter.com/GFhNxY6evF — Jay King (@ByJayKing) March 18, 2019

За пореден път през този сезон Никола Йокич бе над всички за Нъгетс. Сръбският маестро вкара 21 точки, овладя 13 борби, даде 7 асистенции, но не спря дотук и допълни прекрасната си игра с 2 отнети топки и 3 чадъра за 36 минути на паркета. Уил Бартън добави 20 точки, а освен това цялата стартова петица на гостите завърши с двуцифрен точков актив - Гари Харис с 16, Пол Милсап с 12 и Джамал Мъри с 11. Тори Крейг и Монте Морис се включиха силно като резерви, съответно с 13 и 11 точки. Айзея Томас не записа нито една за седемте си минути на игрището.

Isaiah Thomas’ tribute video hit me right in the feels. (via @BleacherReport) pic.twitter.com/blwrCiV1tB — SLAM (@SLAMonline) March 18, 2019

Денвър има баланс от 47 победи и 22 загуби след този триумф, а до края на редовния сезон за Нъгетс остават още 13 мача.

HOME is where the HEART is!!! Thank you for making this night so special, All love forever Boston! #ThatSLOWgrind #ClinchedPlayoffSpot : @babsphoto @ TD Garden https://t.co/8GIwh6Ei9G — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) March 19, 2019

