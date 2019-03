НБА Новицки изпревари Чембърлейн и вече е реализатор №6 в историята 19 март 2019 | 10:31 - Обновена 0



Dirk Nowitzki gets a standing ovation as he checks out having passed Wilt Chamberlain on the all-time scoring list.#MFFL pic.twitter.com/fW0o15zTQA — Mavs Moneyball (@mavsmoneyball) March 19, 2019

40-годишният ветеран игра скромните 12 минути, но те му бяха напълно достатъчни да реализира 8 точки и да събере общо 31 424, изкачвайки се до шестото място. Новицки имаше 31 416 точки преди началото на срещата и се нуждаеше от 4 точки, за да изпревари Чембърлейн, а това се случи още в първата четвърт. В историята на Лигата повече от Дирк са вкарали единствено Майкъл Джордан, ЛеБрон Джеймс, Коби Брайънт, Карл Малоун и Карийм Абдул-Джабар.

Dirk Nowitzki passed Wilt on the all-time scoring list today! #Respect #41 pic.twitter.com/yMMoBqlUfD — OutOfSightSports (@TeamOutOfSight) March 19, 2019

Лука Дончич записа поредния си впечатляващ “трипъл-дабъл” с 29 точки, 13 борби и 10 асистенции, но и това не бе достатъчно за Маверикс, които загубиха за четиридесет и втори път този сезон. Тим Хардауей-младши вкара 21 точки за домакините, а Дуайт Пауъл завърши с 16.

Dirk Nowitzki #6 pic.twitter.com/qyIHHGAWy0 — MFFL (@Mavs_FFL) March 19, 2019

