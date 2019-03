Бокс Кубрат Пулев: По-добър съм от Джошуа! Защо да не го нокаутирам 19 март 2019 | 10:21 - Обновена 0



„Той не е лесен съперник. Има 15 победи и 1 загуба само. Мисля, че е силен и опасен, но аз съм на друго ниво и класа“, заяви българинът, който е претендент номер 1 за титлата на Международната боксова федерация (IBF).

Kubrat Pulev vs. Bogdan Dinu and Jessie Magdaleno vs. Rico Ramos on 3/23 (via @SportFusionApps #Boxing #News)https://t.co/siaxCej3pr — LORD OF THE RINGS (@LORDOFT92192350) 4 март 2019 г. Според него ситуацията към момента в тежката категория е доста интригуваща. „Сега в тежката категория стана много интересно. Тайсън Фюри се завърна. Може би той ще направи още един мач срещу Дионтей Уайлдър. Аз по-скоро мисля, че няма. Наистина е твърде интересно, защото в тази категория има твърде много добри боксьори към този момент.“



Пулев говори и за световния шампион в категорията Антъни Джошуа: „Със сигурност трябва да се бия с Джошуа, защото аз съм претендент номер 1. Може би тази година или другата, но ще се бием. При добра подготовка с добри спаринг партньори ще го победя. Виждам неговите грешки. Всеки човек прави грешки. Ще му ги покажа, както и на целия свят ще покажа, че съм най-добрият. По-добър съм от него, защото съм много силен, бърз, много добре технически подготвен, по-умен съм. Той не е железен човек и това е бокс.“

На въпрос на Йее дали може да нокаутира Антъни Джошуа, Кобрата заяви: „защо не?!“



Той даде прогноза и за предстоящия мач на британеца срещу Джарел Милър, който е насрочен за 1-ви юни в „Медисън Скуер Гардън“ в САЩ. „Мисля, че Джошуа ще победи лесно. Това е лесна работа за него“, казва Кобрата.



