Гарет Бейл сменя Реал с Байерн?

Бейл има договор с Реал до лятото на 2022 година и мадридчани ще се опитат да вземат солидна сума при продажбата му през лятото, ако се стигне до сделка.

#ULTRABOOST 19 gives me all the energy I need @adidasrunning #createdwithadidas pic.twitter.com/iqYHICvVhc