Насри е несигурен за бъдещето си след края на сезона

Полузащитникът на Уест Хам Самир Насри каза, че е несигурен за бъдещето си след края настоящия сезон. През януари 31-годишният полузащитник подписа краткосрочен договор с "чуковете", след като изтърпя наказание от 18 месеца за уптореба на забранени вещества.

Pellegrini on Nasri: "When Samir Nasri came on as a playmaker, he gave more balls to the attackers. The complete team played very bad during most part of the game, conceding two goals from set pieces and after that, the complete team improved and we changed the score." pic.twitter.com/ju08Fofrzy