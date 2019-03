Последната минута е щастливата на Дортмунд този сезон

Головете на Борусия в края:

Херта (Берлин) - Борусия (Д) 2:3 (победен гол на Ройс 91’)

Интересното е също, че винаги когато Марко Ройс е реализирал през кампанията в Бундеслигата досега - в 13 мача, тимът от Дортмунд никога не е губил - 12 победи и 1 равенство.

15 - @woodyinho has scored his 15th goal of the season. @BlackYellow have yet to lose a game in which Reus has scored (W12, D1). Captain. #BSCBVB #Bundesliga pic.twitter.com/9oDg3QlGl1