Бокс Ерол Спенс приготви пенсионен чек за Пакяо 18 март 2019 | 14:26



Pacquiao says 'Why Not?' to Spence challenge. Is Manny Pacquiao vs Errol Spence Jr. NEXT? Find out here: https://t.co/bckeipGSMh

.

.

.

.

.

.

.

.#mannypacquiao #teampacquiao #PacMan #pacquiao #boxing #fitness #errolspencejr #gym #errolspence #spence #fight #training #fighter — Showbiz Insiders (@insidersshowbiz) March 17, 2019

"Боят с Пакяо ще бъде оспорван. Мани е страхотен боец. Той е бъдещ член на Залата на славата - коментира Спенс. - Ще приключва с кариерата си, а аз ще му подпиша един пенсионен чек с хонорар, който му е толкова нужен."

Пакяо не отрече възможност да се бие със Спенс.

