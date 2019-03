Лафове Кубрат Пулев: I'm another different ниво 18 март 2019 | 06:10 - Обновена 0



"He is strong and danderous but I'm another different* ниво...", каза Пулев.



*Той е силен и опасен, но аз съм друго различно... (англ. ез.) Българският боксьор Кубрат Пулев даде дълго интервю пред американската репортерка Хелън Йе в седмицата преди следващата си среща на професионалния ринг. В един момент Кобрата направи микс от английски и български език, с което попадна в рубриката ни "Лафове". 0



