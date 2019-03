Шифрин е спечелила най-много от наградни фондове

Микаела Шифрин е спечелила рекордните 886 хиляди швейцарски франка (885 хиляди долара) от наградни фондове по време на Световната купа по ски-алпийски дисциплини този сезон. Американката записа безпрецедентните до сезона в история 17 успеха в една кампания.

THE SHIFFRIN SLAM @MikaelaShiffrin secures the GS globe, and becomes the first ski racer in HISTORY to win the GS, super-G, slalom and overall world cup titles in the same season. pic.twitter.com/a46swkBv6H