Гуардиола: Моля се играчите да се завърнат здрави

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола изрази надежда, че неговите играчи ще се завърнат здрави от лагерите на националните отбори.

"Те трябва да отидат с националните си отбори, да се забавляват и да играят за своята страна, но се надявам, че ще се завърнат във форма и здрави, както са сега. Може би ще победят, ще вкарат три гола и ще се върнат със същия ритъм, кой знае? Искам само тях да са във форма и тук", заяви Пеп Гуардиола.

Manchester City manager Pep Guardiola is "praying" none of his players get injured on international duty as they continue their quadruple challenge.



