"Hard Rock Stadium" готов да приеме "Мастърс"-а в Маями

Тенис турнирът от сериите “Мастърс” в Маями за първа година ще се проведе в новия си дом - стадион “Hard Rock”, където домакинства грандът в американския футбол Маями Долфинс. Организаторите са построили тенис стадион в самия стадион с 14-хилядни трибуни, а около съоръжението отделно има още 12 корта за мачовете от турнира и 18 тренировъчни. Григор Димитров ще бъде поставен под номер 24 в основната схема, а жребият ще се проведе в понеделник, 18:30 часа българско време. Турнирът в Маями се провежда за първи път през 1985 година, а тазгодишното издание ще се състои между 18 и 31 март. Основната схема стартира на 20-и, а полуфиналите на сингъл са на 29-и, като финалът при жените е на 30-и, а при мъжете - на 31-и. We’re ready to get the ball rolling. #MiamiOpen pic.twitter.com/TC6YcFPiL3 — Miami Open (@MiamiOpen) March 17, 2019 Наградният фонд е 8 359 455 долара, като още около 1 милион долара са отделени от организаторите за всички дейности по провеждането на надпреварата. В Откритата ера най-много титли в Маями при мъжете имат Андре Агаси и Новак Джокович - по 6, а най-възрастният шампион в историята е Роджър Федерер, който през 2017-а триумфира на 35-годишна възраст. Най-младият пък е 19-годишният Джокович през 2007-ма, а най-ниско класираният победител изобщо някога е Тим Майоте - 45-и в първото издание на турнира през 1985 година. Андре Агаси е водач и по брой спечелени мачове - 61. It's (finally) almost our time to shine! We'll see you bright & early tomorrow.



(Countdown brought to you by @baptisthealthsf) pic.twitter.com/mxfRXUe28p — Miami Open (@MiamiOpen) March 17, 2019 Допълнителен любопитен факт за Маями е, че именно там през 2004 година започна великото съперничество между Роджър Федерер и Рафаел Надал. 17-годишният испанец по това време побеждава с 6:3, 6:3 тогавашния шампион от Australian Open и Индиън Уелс, а на следващата година Маестрото обръща на финала същия съперник - 2:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 6:1.

