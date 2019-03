Хабиб към Тони Фъргюсън: Трябва да спреш да пушиш

Шампионът в лека категория Хабиб Нурмагомедов реши да даде съвет на Тони Фъргюсън, който от години не спира да го преследва. Двамата бяха близо до битка цели 4 пъти, но не успяха да се сбият в клетката. В момента Тони има проблеми с психиката и отново предизвика Хабиб, който го посъветва да спре да пуши:

You have to stop smoking