Арсенал отново се насочва към Овермарс

Бившият футболист, а сега и технически директор на Аякс, Марк Овермарс може да се завърне в Арсенал. Бившето крило е свързван от дълго време с ръководен пост в бившия си тим и сега отново е фаворит за позицията през лятото, след като смятаният за фаворит Мончи предпочете да се завърне в Севиля. е Като футболист холандецът игра за за "артилеристи" от 1997 до 2000 година. Арсенал търси нов спортен директор, след като Свен Мислинтат напусна през февруари.

