Петкова и Янчев са отличниците на турнира на ПК Пирин

Йордан Янчев от ПК Сандански събра най-голям сбор от три дисциплини по точковата система на ФИНА и е №1 при мъжете с актив 2291 т.



Постижението му на 400 м св. стил - 3:56,04 мин. бе най-доброто в турнира (810 т.). Янчев триумфира още на 100 м св. стил (51,43), 200 м св. стил (1:53,62) и 800 м св. стил (8:26,33 мин.).



Янчев бе най-титулуваният на турнира с пет титли, четири от тях индивидуални.



Диана Петкова от пловдивския Спринт събра най-голям сбор от три дисциплини по точковата система на ФИНА – 2196 т. (50 м св. стил - 26,21, 100 м св. стил -57,43 и на 200 м съчетано - 2:20,00). Четвъртата й титла бе на 200 м св. стил - 2:10,25 мин.

Златно каре постигна и многократната държавна шампионка в гърба Габриела Георгиева (Дамини ЛВ, София), която водеше битка с Петкова за най-добра плувкиня. Снажната софиянка триумфира в трите гърба и на 400 м св. стил.



Петкова и Янчев получиха с купите предметни награди и по 200 лв. Парични премии имаше и за треньорите им – Ботко Трендафилов и Божидар Граматиков.



Здравко Баблаков от търновския Боляри 2009 направи силно плуване на 200 м бруст и триумфира с 2:20,51 мин., което му помогна да бъде най-добър плувец при родените от 2004 г. до 2002 г. Възпитаникът на Цветанка Дилова направи в събота и национален рекорд в старшата възраст - 1:03,01 мин.

Най-добрите плувци по възрасти:

Мъже

група А: 2001 и по-големи - Йордан Янчев (ПК Сандански)

група B: 2002-2004 г. - Здравко Баблаков (Боляри 2009, Велико Търново)

група C: 2005-2006 г. - Ангел Стойчев (GD Sport, Благоевград)

група D: 2007 г. - Алекс Найденов (НСА)

група E: 2008 г. - Мартин Омаров (Олимп, София)

група F: 2009-2010 г. - Петър Шопов (GD Sport, Благоевград)



Жени



група А:2001 г. и по-големи - Диана Петкова (Спринт, Пловдив)

група B: 2002-2004 г. - Светла Сгурова НСА

група C: 2005-2006 г. - Мария Валчева ЦСКА

група D: 2007 г. – Дарина Ракова (Спринт, София)

група E: 2008 г. - Десислава Белова (Черноморец, Бургас)

група F: 2009-2010 г. - Елица Овчарова (Чепинец, Велинград)Отличниците в отделните възрастови групи получиха купи и предметни награди от Arena, Zoggs и Спортика. Снимки: Делян Господинов, Евгени Цеков, Ивелин Солаков

