СуперМарио отказа ЛеБрон и Лейкърс (видео)

Let’s just call it how it is.



Mario Hezonja is the greatest weekend afternoon player of all time. pic.twitter.com/dSyY9e3JIO — Thomas Duffy (@TJDhoops) March 17, 2019

ЛеБрон вкара 33 точки, даде 8 асистенции и овладя 6 борби, а Кайл Кузма реализира 18 точки, които допълни с 8 завършващи паса. Реджи Бълок с 14 и Джонатан Уилямс и ДжаВейл Макгий с по 12 също се представиха стабилно за гостите от Калифорния.

These 2 photos of Mario Hezonja pointing at LeBron are amazing.



Sarah Stier (Getty)

Seth Wenig (AP) pic.twitter.com/IHR3CK8j5T — David Astramskas (@redapples) March 18, 2019

Еманюел Мудией бе най-резултатен за победителите с 28 точки и 8 асистенции, а ДеАндре Джордан наложи истинска доминация с 15 точки, 17 борби, 7 асистенции и по 1 чадър и отнета топка. Деймиън Дотсън с 25 точки, Хезоня със 17 и Кевин Нокс с 19 направиха така, че цялата стартова петица на домакините да приключи с двуцифрени точкови показатели. СуперМарио овладя и 8 борби, отне 2 топки, даде 1 асистенция и блокира потенциалния победен изстрел на ЛеБрон с единствения си чадър.

Multiple angles of Super Mario Hezonja sealing the Knicks win with a BLOCK ON LEBRON!



(Via @HoHighlights)



pic.twitter.com/T8n5KamO5U — Ballislife.com (@Ballislife) March 17, 2019

