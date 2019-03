НБА 52 точки на Янис не стигнаха на Милуоки срещу Фили (видео) 18 март 2019 | 10:31 0



С тази победа Фили си гарантира място в плейофите.

Here they come, playoffs.



With the win against the Bucks, the Sixers have clinched a playoff berth! pic.twitter.com/a6Qm2hLuyj — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) March 17, 2019

Камерунският център вкара 11/18 за 2 точки и 6/7 от наказателната линия, за да стигне до 40 точки, а на фона на цялостното му представяне (15 борби, 6 асистенции, 3 отнети топки и 1 чадър), слабат стрелба от тройката остана на заден план (4/13). Джими Бътлър добави 27 точки, Джей Джей Редик реализира 19, а Тобайъс Харис приключи с 12 точки, 7 борби и 4 асистенции.

Адетокумбо бе изключително ефективен и реализира 12/18 за 2 точки, 3/8 за 3 точки и 19/21 от наказателната линия. Гръцкият национал, който съвсем логично е в челото на дискусията за MVP този сезон, овладя 16 борби, даде 7 асистенции, блокира 1 стрелба на противника и отне 2 топки. Крис Мидълтън с 19 точки, Брук Лопес с 14, Ди Джей Уилсън с 13 и Ерик Бледсоу с 12 допълниха списъка с най-добрите реализатори за домакините, които допуснаха едва шеста загуба вкъщи и осемнадесета за сезона.



Победата бе под №45 за Филаделфия след 70 изиграни мача досега, а Милуоки продължава да води колоната на Изток с баланс 52-18.



