Юрген Клоп: Мачът бе средна работа, но пък резултатът е сензационен

Ливърпул поведе с гол на Садио Мане и пропусна куп положения пред вратата на лондончаните, преди Райън Бабел да се възползва от неразбирателство между Алисон Бекер и Върджил ван Дайк, за да изравни резултата. Мане обаче беше фаулиран в наказателното поле на Фулъм малко преди края на срещата и Джеймс Милнър вкара за 2:1 от дузпа.

TEAM pic.twitter.com/7oOQEO5AUW — Andrew Robertson (@andrewrobertso5) 17 март 2019 г. "Мачът бе средна работа, но постигнахме сензационен резултат. В десетте минути преди гола допуснахме множество малки грешки и дадохме топката на Фулъм, въпреки че преди това контролирахме изцяло мача. Това може би е резултат от много интензивната седмица, която измина. Хубаво е, че не се стъписахме и показахме търпение. Вече дълго време сме в това положение и на останалите отбори им е трудно да ни победят, а това ни оставя в борбата за титлата", каза Клоп след срещата.

When James Milner scores in the Premier League, he never loses



WWWWDWDDDWWDWWDWWWWWWWWWWWWWWWWDWWWWWWWWWDWWWDDWDWW



