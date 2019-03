Тенис Тийм обърна Федерер и е новият шампион в Индиън Уелс 18 март 2019 | 03:14 - Обновена 0



Федерер, който по-рано този месец спечели титла номер 100, загуби втори пореден финал в Индиън Уелс, след като миналата година отстъпи на Хуан Мартин Дел Потро, и отново пропусна шанс да стигне до рекордна шеста титла на турнира в Калифорния. Двубоят днес също бе свързан с пропуснати шансове. Швейцарецът реализира едва 2 от 11 възможности за пробив.



Тийм печели титла от сериите Мастърс за първи път, след като досега имаше два загубени финала. 25-годишният австриец до края на миналата година бе един от малцината с положителен баланс срещу Роджър. Сега той отново си върна този статут, като статистиката е 3 победи за Тийм срещу 2 за швейцареца. С този успех Доминик изпревари днешния си съперник и от утре ще е четвърти в света, а Федерер пети.



Thiem wins in Indian Wells! @ThiemDomi defeats Federer 3-6, 6-3, 7-5 to win his first Masters 1000 title.

Thiem returns to No. 4 in the world with the title at @BNPParibasOpen.#BNPPO19 pic.twitter.com/fQO3OIoEzd — Tennis Channel (@TennisChannel) 18 March 2019

Федерер започна отлично двубоя и след ранен пробив поведе с 3:1. Той доминираше, но допусна Тийм да спечели гейм при негов сервис. Швейцарецът бързо отговори с нов пробив за 5:3 и след това сложи край на сета след 37 минути. В него Роджър бе безгрешен при излизанията си на мрежата - 8 спечелени точки от осем опита.



Рекордьорът по титли от Големия шлем бе спечелил последните 20 финала, в които бе взимал първия сет. Австриецът обаче не смяташе да се предава и получи неочаквана помощ. Федерер не вкарваше първия си сервис и това доведе до пробив. Тийм заигра изключително, като успяваше да намира точните решения при атаките на Роджър и в разиграванията от дъното на корта. Доминик поведе с 4:1 и не погледна назад до края на сета.



Spin when you're winning#BNPPO19 @rogerfederer pic.twitter.com/a634C0I4il — Tennis TV (@TennisTV) 17 March 2019

Третата част се превърна в оспорвана битка, в която Федерер пропусна шансовете си, а съперникът му се възползва от тях. Австриецът измъкна много тежък гейм за 4:4, в който спаси възможност за пробив и бе подложен под сериозен натиск. В следващия гейм бившият номер 1 в света бе на две точки от победата, но Тийм отново запази концентрация и бе на много високо ниво. Тогава дойде и моментът на Доминик, който проби за 6:5 и след това стигна до крайния успех.

