Левски следи ситуацията около Краев

View this post on Instagram A post shared by Bozhidar Kraev (@bozhidarkraev15) on Mar 17, 2019 at 4:00am PDT



“Тема Спорт” Левски следи ситуацията с бившия си футболист Божидар Краев. Офанзивният футболист е изпаднал в немилост в клубния си тим Мидтиланд, а “сините” ще проверят как могат да си го върнат през лятото. 21-годишният футболист напусна Левски през лятото на 2017 година и премина в датския тим. През есента Божидар беше на ниво в мачовете на националния отбор в турнира Лигата на нациите. Той игра в пет двубоя, като в четири от тях започна като титуляр. Той вкара и два гола при победата над Словения като гост с 2:1. Краев вече е със статута на ненужен в Дания. Той не попадна в групата за последните два шампионатни мача с едни от най-слабите тимове в лигата - Хобро (2:1) и Сьондерийске (2:1).Той все пак записа участие за Купата на 13 март, като поигра 14 минути срещу лидера в трета лига Колдинг (2:0). Врачанинът има едва 11 участия и само 297 игрови минути в първенството, като само два пъти е бил титуляр и то в началото на сезона на 20 юли и 26 август. През миналия сезон той записа 17 участия, 1 гол и 464 минути в Суперлигата. Мидтиланд тогава стана шампион, а сега завърши редовния сезон втори на точка от Копенхаген.

