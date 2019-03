Тенис Канадската сензация стигна до титлата 18 март 2019 | 00:39 - Обновена 1



Тя стана най-младата шампионка на турнира от Серина Уилямс насам (1999) и четвъртата най-млада в историята на надпреварата след Уилямс, Мартина Хингис и Моника Селеш.



CHAMPION!



Bianca Andreescu wins the #BNPParibasOpen, 6-4, 3-6, 6-4 over Angelique Kerber. Unbelievable.#BiancaRising? #BiancaRisen. pic.twitter.com/YS9kIGFY0o — Tennis Canada (@TennisCanada) 17 March 2019



Победите й в Калифорния стават причина и за голям скок в световната ранглиста. От утре тя ще напредне с 36 позиции до номер 24 в света.



Андрееску се превърна в сензация от началото на годината. Тя има 28 победи и само 3 загуби, което е най-добрата статистика в женския тенис. Повечето й победи са на по-ниско ниво турнири, но при участията си на големи надпревари тя показа, че те не са случайни и кулминацията бе днешната титла. Канадката стана първата състезателка, участваща с "уайлд кард", която печели турнира.



Бианка не показа нерви в началото на първия си голям финал и взе първия сет за 40 минути. И двете тенисистки не бяха блестящи на сервис, но Андрееску не допусна пробив и спечели всички точки на втори сервис. Кербер допусна 14 непредизвикани грешки.



.@Bandreescu_ rips the crosscourt forehand!



The Canadian is 3-0 vs. Left-handed players this season.#BNPPO19 pic.twitter.com/Id8p6T0n0s — WTA (@WTA) 17 March 2019

Канадката бе близо до нов пробив в третия гейм на втората част, но съперничката й се справи и проби веднага след това, повеждайки с 3:1. Германката заигра по-агресивно и имаше предимство в този период. Бианка демонстрира нерви, като на няколко пъти блъскаше ракетата си в настилката. Тя завърши сета с 19 непредизвикани грешки.



В началото на решителната трета част Андрееску поиска медицински таймаут. В паузата тя каза на треньора си: "Краката ми горят. Едвам се движа по корта". Той я надъха, като се опита да я убеди, че може да се справи.



What a rally! And what a point for @Bandreescu_!#BNPPO19 pic.twitter.com/cPPDWj8OpG — WTA (@WTA) 17 March 2019

