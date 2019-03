Бингам властва под скалата

Световният шампион от 2015 година Стюърт Бингам спечели Откритото първенство на Гибралтар по снукър след победа с 4:1 във финала над миналогодишния победител Райън Дей. Така англичанинът грабна шеста ранкинг титла в кариерата си и заслужи прозвището "владетел под скалата" - най-известната природна забележителност на британската задморска територия в най-южната част на Пиренейския полуостров.

Още след като Дей елиминира Дейвид Гилбърт на четвъртфиналите стана ясно, че Бингам и Кайрън Уилсън ще заемат последните две места в топ 8 на едногодишната ранглиста и ще участват в дебютното издание на "Шампионата на Тура". Бингам отива в Ландъдно като носител на трофея от Гибралтар и по-богат с 25 000 паунда, като ще започне предстоящия силен турнир срещу не кого да е, а самия Рони О'Съливан - шампион от "Шампионата на играчите".

Бингам беше в отлична форма през цялото време в Гибралтар и направи девет сенчъри брейка, а опитът на Дей да дублира триумфа си от миналата година се оказа неуспешен, като той ще се утеши с 12 500 лири. Уелсецът чрез тях продължава да увеличава шансовете си да попадне в топ 16 на световната ранглиста и да се класира директно за Световното първенство в "Крусибъл" през април. В момента той е 17-и преди началото на последния открит турнир преди най-голямото събитие в Шефилд - Откритото първенство на Китай.

Бингам започна финала с неуспешен опит за максимален брейк (ВИЖТЕ ТУК ВСИЧКИ МАКСИМУМИ В ИСТОРИЯТА НА СНУКЪРА), който прекъсна на 48 след пропусната трудна червена за среден джоб, а Дей се възползва да реализира серия от 83 за 1:0. Страхотни сенчърита от 100 и 103, плюс 84, обаче, обърнаха резултата в полза на Бингам, а в петия фрейм и двамата майстори на щеката пропуснаха изгодни възможности на масата, като в крайна сметка Бингам надделее.

"Още в началото на сезона исках да се класирам за "Шампионата на Тура" и това е отлично постижение, което практически означава, че съм сигурен и за "Крусибъл". Тази седмица с мен бяха съпругата ми, мениджъра ми и неговата съпруга, което направи преживяването още по-хубаво и специално. Уикендът беше чудесен, защото ходих и на плаж, дори изгорях на слънцето, но най-приятното е спечелената купа", сподели Бингам на награждаването.

