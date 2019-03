Англия Брайтън на полуфинал за първи път от 1983 г. 17 март 2019 | 18:58 - Обновена 0



It's heartbreak for Millwall.



Brighton win the shootout and join Watford, Man City and Wolves in the #FACup semi-finals.



The draw will follow on @BBCOne shortly.



Watch https://t.co/jBdrUiWhvG #MILBHA #FACup #bbcfacup pic.twitter.com/vIzaf1TusP — BBC Sport (@BBCSport) 17 March 2019



Първото полувреме не предложи много емоции. Брайтън имаше претенции за дузпа малко преди почивката и за нарушение срещу Глен Мъри преди първия гол в мача. Милуол натисна през втората част и бе близо до полуфиналите. Алекс Пиърс откри в 70-ата минута, а Ейдън О'Брайън направи 2:0. Локадия намали две минути преди края, а в 95-ата минута Соли Марч изравни от пряк свободен удар.



Шейн Фъргюсън получи червен картон и остави Милуол с 10 човека в края на продълженията. Попадение на Локадия пък бе отменено неправилно поради засада в допълнителното време. Стигна се до дузпи, Глен Мъри удари гредата при първата, но Мат Райън спаси удар на Ромео и Брайтън успя да изравни след това. Купър рпати топката над вратата при последното изпъление и по този начин разплака феновете на домакините. Брайтън се класира за полуфиналите в Купата на Англия за първи път от 1983 г. Тимът на Крис Хютън успя да си тръгне победител при гостуването на втородивизионния Милуол , въпреки че губеше с 0:2 две минути преди края. Срещата завърши 2:2 в редовното време, а гол не падна в продълженията. Стигна се до дузпи, в които Брайтън надделя с 5:4.Първото полувреме не предложи много емоции. Брайтън имаше претенции за дузпа малко преди почивката и за нарушение срещу Глен Мъри преди първия гол в мача. Милуол натисна през втората част и бе близо до полуфиналите. Алекс Пиърс откри в 70-ата минута, а Ейдън О'Брайън направи 2:0. Локадия намали две минути преди края, а в 95-ата минута Соли Марч изравни от пряк свободен удар.Шейн Фъргюсън получи червен картон и остави Милуол с 10 човека в края на продълженията. Попадение на Локадия пък бе отменено неправилно поради засада в допълнителното време. Стигна се до дузпи, Глен Мъри удари гредата при първата, но Мат Райън спаси удар на Ромео и Брайтън успя да изравни след това. Купър рпати топката над вратата при последното изпъление и по този начин разплака феновете на домакините. 1/4 кръг, неделя 17 март ФА Къп Милуол 6:7 краен резулат Брайтън титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: The Den

Съдия: 16 15 5 3 12 18 11 6 4 28 20 1 22 4 5 30 24 20 6 17 9 19 Крис Хютън 4-1-4-1 4-3-3 Титуляри Дейвид Мартин 16 1 Матю Райън Mahlon Romeo 12 22 Мартин Монтоя Алекс Пиърс 15 4 Шейн Дъфи Джейк Купър 5 5 Люис Дънк Шейн Фъргюсън 11 30 Бернардо Ryan Leonard 28 7 Берам Каял Джед Уолъс 7 6 Дейл Стивънс Раян Тънклиф 18 24 Дейви Прьопер Shaun Williams 6 11 Антони Нокер Aiden O'Brien 22 17 Глен Мъри Lee Gregory 9 16 Алиреза Джаханбахш Резерви Steve Morison 20 20 Соли Марч Джеймс Мередит 3 9 Юрген Локадия Шон Хючинсън 4 19 Хосе Искиердо Шейн Фъргюсън червен картон 119' Lee Gregory излиза 90' Соли Марч гол Steve Morison влиза Джед Уолъс излиза Шон Хючинсън влиза 88' Юрген Локадия гол Aiden O'Brien излиза 85' Джеймс Мередит влиза Aiden O'Brien гол 79' 74' Берам Каял излиза Хосе Искиердо влиза Антони Нокер излиза Юрген Локадия влиза Алекс Пиърс гол 70' 69' Мартин Монтоя жълт картон 67' Алиреза Джаханбахш излиза Соли Марч влиза 35' Бернардо жълт картон 0 Жълти картони 2 3 Смени 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (70`) Алекс Пиърс 1:0 (79`) Aiden O'Brien 2:0 2:1 (88`) Юрген Локадия 2:2 (90`) Соли Марч

