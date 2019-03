Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) загубиха дербито с Белогорие (снимки)

View this post on Instagram

Печально, но победу из Белгорода увезти не получилось. Боролись, но уступили хозяевам площадки на тай-брейке. . Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Константин Бакун – на его счету 20 очков. 15 очков в активе Артёма Смоляра, 12 – у Марко Ивовича. . #вклокомотив #нск #новосибирск #локомотив #волейбол #lokovolley #novosibirsk #nsk #volleyball #sport #lokomotiv #lokoteam #lokofamily #superligamenvolley

A post shared by ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolley.ru) on Mar 16, 2019 at 12:35pm PDT