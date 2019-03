Бившият шампион в средна категория на UFC Майкъл Биспинг влиза в Залата на славата на UFC. Новината споделиха от UFC по време на гостуването в Лондон. От организацията посветиха страхотно видео в чест на Графа, което може да видите тук:

The Cinderella story is complete!



Our first inductee to the #UFCHoF 2019 class - Michael @Bisping @ToyoTires pic.twitter.com/sqKS7FC0fF