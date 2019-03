Александър Болшунов спечели старта на 15 км и се доближи на до Клаебо

Руският скиор Александър Болшунов спечели старта на 15 километра свободен стил от Световната купа в ските-северни дисциплини. Последният старт за сезона ще се проведе в периода 22-24 март в Квебек (Канада). Времето на победителя днес е 33:18.6 минути, а след него остана Мартин Йонсруд Сундбюа(Норвегия), на 8,9асекунди. Сундбю водеше почти до края и се виждаше победител, но беше задминат от Болшунов буквално в последния момент.

Make that three consecutive World Cup distance race wins in a row for Alexander Bolshunov not easy with having the pace set by 2nd ranked Martin Johnsrud Sundby and @toenseth who takes the 3rd place on the podium.

Congratulations and thank you @skidspelen



by Nordic Focus pic.twitter.com/FpNb4KuG9O