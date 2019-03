Давещият се Шалке 04 наказа най-важния си футболист

“Вратите за Бенталеб в посока първия отбор са отворени, ако промени поведението си”, пише на сайта на клуба.

24-годишният футболист е ключов за тима този сезон. Досега през шампионата само един играч е записал повече мачове за Шалке от него. Освен това Бенталеб е лидер по голове за клуба във всички турнири този сезон с 8 попадения.

Nabil Bentaleb has been dropped into the U23s due to disciplinary reasons. #s04 pic.twitter.com/nZyolgtlYe