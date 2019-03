Чичарито: Надявам се да играя възможно най-много

Хавиер Ернандес иска да играе възможно най-много за Уест Хам и да помогне на "чуковете" да стигнат до челната седмица на английското футболно първенство. Мексиканецът остана резерва на Марко Арнаутович в събота, но се появи на почивката и вкара два гола за обрата до 4:3.

Javier Hernández's game by numbers vs. Huddersfield:



45 minutes

21 touches

16 passes

2 shots

2 shots on target

2 goals



Chicharito to the rescue. pic.twitter.com/gZHAkzqWCP