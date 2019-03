Доротеа Вирер спечели световната титла в масовия старт (видео + снимки)

She's had several silver and bronze but today she put the ORO into DORO: @Fisiofficial's Dorothea Wierer gets her first gold in a big event! #2019Ostersund



Крайно класиране в масовия старт на 12.5 километра при жените на Световното първенство по биатлон:

"It's so amazing and I not expectations today because yesterday I felt bad" Dorothea Wierer who tried to stay calm before the last shooting but some nerves kicked in. #2019Ostersund @Fisiofficial



The women's mass start in #2019Ostersund has concluded -- but don't go far. At 16:00 (CET) the final race of these World Championships will take place!



Италианката Доротеа Вирер спечели световната титла по биатлон в масовия старт на 12.5 километра в Йостерсунд (Швеция).Вирер финишира за 37:26.4 минута, с което заслужи първо индивидуално злато в кариерата си при жените.Италианката свали 18 мишени, като допусна двете си грешки в четвъртата стрелба, но в последната обиколка успя да запази аванса си и завърши на 4.9 секунди пред рускинята Екатерина Юрлова, която също направи два пропуска.Трета с четири грешки (0+1+2+1) завърши световната шампионка в преследването на 10 километра Денизе Херман (Германия) на 15.4 секунди.Световната шампионка в индивидуалния старт на 15 километра Хана Йоберг (Швеция) остана четвърта на 52.7 секунди с три пропуска (0+1+2+0).Защитаващата титлата си Лаура Далмайер (Германия) се класира шеста на 1:03.4 минута с четири грешки (2+1+0+1).Надпреварата премина без българско участие.2. Екатерина Юрлова (Русия) - на 4.9 секунди (0+0+1+1)3. Денизе Херман (Германия) - на 15.4 секунди (0+1+2+1)4. Хана Йоберг (Швеция) - на 52.7 секунди (0+1+2+0)5. Тирил Екхоф (Норвегия) - на 57.7 секунди (1+1+1+1)6. Лаура Далмайер (Германия) - на 1:03.4 минута (2+1+0+1)