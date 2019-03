Зимни спортове Шифрин спечели последния старт от сезона, взе безпрецедентен четвърти глобус 17 март 2019 | 14:09 0



копирано

Олимпийската шампионка Микаела Шифрин (САЩ) спечели гигантския слалом в Солдеу (Андора), с който беше сложен край на сезона за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Шифрин финишира за 2:23.17 минути, с което постигна 60-а победа в кариерата си. "Let it go, let it go..." - Mikaela Shiffrin #EurosportSCI | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/97M6tCDH7S — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 17, 2019 Американката беше най-бърза след първия манш с 1:09.74 минута, а във втория допусна малка грешка в долната част на трасето, но това не се оказа фатално и тя изпревари с 30 стотни от секундата сензацията на състезанието Алис Робинсън от Нова Зеландия. 17-годишната Робинсън, световна шампионка за девойки, заслужи място на подиума за първи път в десетия си старт за Световната купа при жените. Световната шампионка при жените Петра Влъхова (Словакия) остана трета на 41 стотни, след като даде най-добро време във втория манш, но не успя да навакса изоставането си от първия. Французойката Теса Уорли завърши четвърта на 1.21 секунда, а Виктория Ребенсбург (Германия), която беше втора след първия манш и водеше до последната междинна контрола, допусна сериозна грешка няколко врати преди финала и в крайна сметка се нареди пета на 2.03 секунди. Уенди Холденер (Швейцария) остана шеста на 2.34 секунди. Just sensational! Even with a little mistake, @MikaelaShiffrin claims her 17th win of the season, and her fourth Crystal Globe of 2018-19! pic.twitter.com/HxU0qwXQfj — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 17, 2019 С успеха днес Шифрин си гарантира малката Световна купа в дисциплината с 615 точки, пред Влъхова с 478 и Уорли с 460. Така американката взе безпрецедентен четвърти глобус в рамките на сезона, след като си осигури крайната победа за Световната купа за трети пореден сезон, както и титлите в слалома и супергигантския слалом. Шифрин завърши като номер 1 за сезона с 2204 точки, следвана от Влъхова с 1355 точки и Холденер с 1079 точки. Крайно класиране в гигантския слалом за жени от Световната купа по ски-алпийски дисциплини:

1. Микаела Шифрин (САЩ) - 2:23.17 минути (1:09.74 минута в първия манш и 1:13.44 минута във втория манш)

2. Алис Робинсън (Нова Зеландия) - 2:23.47 (1:10.58 и 1:12.89)

3. Петра Влъхова (Словакия) - 2:23.58 (1:10.71 и 1:12.87)

4. Теса Уорли (Франция) - 2:24.38 (1:10.97 и 1:13.41)

5. Виктория Ребенсбург (Германия) - 2:25.20 (1:10.33 и 1:14.87)

6. Уенди Холденер (Швейцария) - 2:25.51 (1:11.13 и 1:14.38) крайно класиране за Световната купа в дисциплината гигантски слалом:

1. Шифрин - 615 точки

2. Влъхова - 478

3. Уорли - 460

4. Ребенсбург - 380

5. Фредерика Бриньоне (Италия) - 360

6. Ранхилд Мовинкел (Норвегия) - 277 крайно генерално класиране за Световната купа:

1. Шифрин - 2204 точки

2. Влъхова - 1355

3. Холденер - 1079

4. Ребенсбург - 814

5. Никол Шмидхофер (Австрия) - 771

6. Бриньоне - 764 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 673 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1