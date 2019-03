Сан Антонио постигна осма поредна победа в НБА

Демар Дероузън реализира 21 точки за победата на Сан Антонио със 108:103 у дома срещу Портланд в двубой от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация. Успехът е осми пореден за Спърс, а гостите загубиха Си Джей Маккълъм заради контузия.

The steal. The finish. Everything about this sequence. #GoSpursGo pic.twitter.com/P6a600xRaN