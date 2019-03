Далас прекъсна негативна серия от седем загуби срещу Кливланд

Тим Хардуей младши реализира 22 точки за победата на Далас със 121:116 като домакин срещу Кливланд. Домакините прекъснаха серия от седем поредни загуби, а Дирк Новицки отбеляза 14 точки, докато Колин Секстън се отличи с 28 точки за Кавалиърс. Това е пети пореден мач за новобранеца, в който той вкарва по 20 или повече точки с екипа на Кливланд.

