Голдън Стейт взе с разлика гостуването си на Оклахома

Шампионът Голдън Стейт победи като гост със 110:88 Оклахома Сити в друга среща от НБА, играна през нощта. Стеф Къри реализира 33 точки за тима на Уориърс, които си осигуриха място в плейофите в Лигата. Клей Томпсън добави още 23 точки за успеха, докато съотборникът му ДеМаркъс Къзънс добави още 12 точки, 8 борби и 6 асистенции.

Locked in for 48 minutes.



Relive tonight's win with the Game Rewind, presented by @verizon pic.twitter.com/YtCdTK4KXq