Шоу на Рууни в САЩ

First hat trick in MLS: @WayneRooney was on another level. pic.twitter.com/7BgldTB7lM — Major League Soccer (@MLS) March 17, 2019

Нападателят на Ди Си Юнайтед Уейн Рууни изригна с първи хеттрик в МЛС при разгрома с 5:0 срещу Реал Солт Лейк. Капитанът на тима от Вашингтон направи истинско шоу на стадион "Ауди Фийлд" в срещата от третия кръг, като дори асистира за четвъртия гол.Бившият капитан на Англия и Манчестър Юнайтед отбеляза за пръв път три попадения в един мач от 29 ноември 2017 година, когато стори това с екипа на Евертън срещу Уест Хам . 33-годишната звезда откри головата си сметка за сезона от дузпа в 34-ата минута. 11-метровият наказателен удар беше отсъден с помощта ВАР. Само шест минути по-късно деветката на "черно-червените" удвои с технично прехвърляне на вратаря на гостите. Този път той беше изведен от Хара, бившият играч на Бока Хуниорс се възползва от грешка на Силва в изнасянето на топката, като мигновено изведе Рууни очи в очи с вратаря.Секунди преди края на първата част Саварино от гостите беше изгонен за опасна игра. Английският нападател оформи своя хеттрик в 65-ата минута, когато засече отблизо подаване на Морено. Така той има вече три гола от три мача през този сезон и общо 15 от 24 мача в МЛС. Интересното е, че всичките му попадения са отбелязани пред собствена публика.Уругваецът Силва също беше изгонен за втори жълт картон в 67-ата минута, като за ДС Юнайтед стана още по-лесно. В 76-ата минута Рууни центрира майсторски от ъглов удар, а Лукас Родригес с красиво воле изправи на крака над 17 000 фенове по трибуните. За пристигналия от Естудиантес аржентинец това бе първи гол в САЩ.Малко след това при поредната атака на домакините Сегура оформи крайното 5:0. Халфът на Коста Рика също вкара първото си попадения в тази кампания, разписвайки се в 80-ата минута.Тимът на ДС Юнайтед пък записа втора победа, след като на старта надви с 2:0 шампиона Атланта Юнайтед. Тимът на Рууни има вече седем точки, като все още не е допуснал гол във вратата си. Поражението пък беше първо за гостите, които останаха с 4 точки.Лос Анжелис Галакси също постигна втора победа през този сезон. Тимът на Златан Ибрахимович надви с 3:2 Минесота, шведът пропусна втора поредна среща за отбора на Гийермо Скелото поради травма.