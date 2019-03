Тенис Тийм пребори Раонич след 151 минути битка и заслужи финал срещу Федерер 16 март 2019 | 22:37 - Обновена 0



Доминик Тийм за първи път в кариерата си стигна до финала на тенис турнир от сериите “Мастърс” на открити твърди кортове - в Индиън Уелс. Поставеният под номер 7 (който ще измести Кевин Андерсън и Кей Нишикори в понеделник и ще бъде номер 5 в световната ранглиста) австриец преодоля трудно със 7:6(3), 6:7(3), 6:4 за два часа и 31 минути 14-ия в света Милош Раонич в жегата в слънчева Калифорния. What an effort from @ThiemDomi!



He outlasts Milos Raonic 7-6(3), 6-7(3), 6-4. | #BNPPO19 pic.twitter.com/RKBXLeVUjZ — ATP Tour (@ATP_Tour) March 16, 2019 Тийм досега бе играл четири пъти на полуфинали на “Мастърс”, но на клей и в зала, като също на червено бе и предишното му участие на финал. Той все още търси първия си трофей от най-високата категория на АТР, но за целта ще трябва да се разправи с носителя на 20 титли от “Големия шлем” и 27 от “Мастърс” Роджър Федерер. Маестрото без игра стигна финала, след като Рафаел Надал се отказа поради контузия от дългоочакваната им полуфинална битка в “пустинята”. Тийм пък получи такъв “подарък” от Гаел Монфис на четвъртфиналите, като техният двубой също се чакаше с голямо любопитство от феновете. Not much you can do after a shot like that



Stream the #BNPPO19 on the @TennisTV app https://t.co/su5WN0F3ZO pic.twitter.com/V777EwjY6A — ATP Tour (@ATP_Tour) March 16, 2019 Стигнаният финал на бавната настилка в Индиън Уелс може да се счита за изненада за Тийм, при положение че той миналия месец не успя да защити титлата си в Буенос Айрес, а и започна сезона с четири поредни поражения. В момента вече съотношението му през 2019 година е 7 победи и 7 загуби, което не е впечатляващо за играч от топ 10 на световната ранглиста. A Dream for Thiem



After two hours and 31 minutes, @ThiemDomi earns the right to play Roger Federer in his first #BNPPO19 final with a 7-6(3), 6-7(3), 6-4 victory over Milos Raonic. pic.twitter.com/lqnPLg5rPf — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2019 Тийм за първи път спечели срещу Раонич, след като предишните им два двубоя през 2016 година на Финалите на АТР и в Синсинати бяха чисто взети от канадеца. Роденият в Подгорица гигант пък може да бъде доволен от цялостното си представяне в Индиън Уелс, защото за втора поредна година стигна полуфиналите. Тактиката му сервис-мрежа този път не можа да му помогне срещу силния от основната линия Тийм, а в двубоя бе реализиран само един-единствен пробив. Weekend Vibes #BNPPO19 pic.twitter.com/XloFLHRHas — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2019 В първия сет нямаше възможности за пробив, като единствено в петия гейм при сервис на Раонич се стигна до ситуация на равенство 40-40. В тайбрека обаче с двойна грешка канадецът допусна минипробив още за 0-1, а впоследствие Тийм си взе двете поредни подавания и си осигури по-сериозен аванс. Последваха още два минипробива в актива на австриеца и той приключи сета на свое подаване при първата възможност. Това бе първият случай в трите им мача досега, в който Тийм печели сет срещу този съперник. Втората част протече почти по същия начин, макар този път Тийм да стигна до шанс за брейк, но той бе отразен с ас от Раонич в четвъртия гейм, а после още два безкомпромисни начални удара му осигуриха спокойствие. Най-дългият гейм бе деветият, спечелен от сервиращия Тийм след две равенства 40-40, а в тайбрека късметът изигра голяма роля за определяне на крайния победител. Мрежата се намеси в полза на канадеца и топката тупна коварно в противниковото поле за 5:3, а веднага след това Тийм прати форхенд в аут, за да може роденият в Подгорица гигант да затвори сета на свой сервис. Deadly Dominic



In just over two hours, @ThiemDomi makes the first massive breakthrough. The world No. 8 takes a 4-2 lead in the final set.#BNPPO19 pic.twitter.com/eii3e2rMVy — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2019 В петия гейм на третия сет австриецът два пъти стигна до възможност за пробив, след като с качествени ретури успя да се включи в разигравания. От втория опит австриецът се възползва след поредната грешка от ракетата на Раонич и осъществи първия брейк в мача. Той се оказа и достатъчен за крайния успех, въпреки че канадецът успя да спечели следващите си две подавания, макар и при сериозен отпор от съперника. Тийм пък направи две непредизвикани грешки за 15-30, когато сервираше за победата, а впоследствие трябваше да отразява и брейк-бол - единствения в актива на Раонич.

