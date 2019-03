Милан с всичко най-добро срещу Интер

Наставникът на Милан Дженаро Гатузо определи своите избраниците за утрешното „Дерби дела Мадонина“ с Интер. Специалистът ще разполага с всичко най-добро срещу „нерадзурите“, които не се намират в добра форма и са измъчвани от контузии на основни състезатели и раздори в съблекалнята. При успех утре Милан ще направи сериозна заявка за третото място в Серия „А“. Утре двата тима се изправят един срещу друг от трета и четвърта позиция, а разликата помежду им е само точка в полза на „росонерите“.

