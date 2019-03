Лестър измъкна втора поредна победа, въпреки че 90 минути игра с човек по-малко (видео)

FULL-TIME Burnley 1-2 Leicester



10-man Leicester take all three points at Turf Moor in a lively encounter. Harry Maguire is sent off after 4 minutes before James Maddison opened the scoring with a free-kick, Burnley fight back but captain Wes Morgan seals it late on#PL #BURLEI pic.twitter.com/ncuNoYdasn — Premier League (@premierleague) 16 март 2019 г.

Leicester



5 red cards this season, most in PL



red cards since start of last season, 3 more than any other team in PL pic.twitter.com/utTe5V0wXg — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 16 март 2019 г.

Wes Morgan has marked the 700th appearance of his club career with the 90th minute winner against Burnley.



Burnley have conceded a PL high 10 goals in the 90th minute or later this season@Wes5L1nk pic.twitter.com/hpEn9s13HA — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 16 март 2019 г.

В 90-ата минута Лестър нанесе своя удар. Центриране на Тилеманс стигна след рикошет до Морган, който се извиси и засече с глава - 1:2.

Лестър остава на десето място с 41 точки, докато Бърнли е на две точки от зоната на изпадащите.

Лестър постигна втора поредна победа под ръководството на Брендън Роджърс , след като надделя с 2:1 над Бърнли като гост. Успехът на "лисиците" е изключително ценен, при положение че гостите на практика играха 90 минути с човек по-малко, тъй като Хари Магуайър получи червен картон в четвъртата минута, а продължението на мача бе именно четири минути. Джеймс Мадисън (33') даде аванс на Лестър, но Дуайт Макнийл (38') изравни до почивката. Уес Морган донесе победата на "лисиците" в 90-ата минута.Гудмундсон започна на мястото на Джеф Хендрик в състава на домакините, докато Брендън Роджърс заложи на същите 11, които започнаха при първата победа на северноирландеца като мениджър на "лисиците" - тази над Фулъм преди седмица.Срещата започна лошо за гостите, които още в четвъртата минута останаха с човек по-малко, след като Хари Магуайър получи директен червен картон заради това, че като последен в отбраната, фаулира откъсващия се Гудмундсон. Роджърс пък трябваше да извади Демарай Грей , за да включи в игра Уес Морган.Самият Гудмундсон изпълни много опасно фаула, но Шмайхел успя да избие.Въпреки че бе с човек по-малко, Лестър бе отборът, който се опитваше да атакува повече. Така се стигна до 33-тата минута Джеймс Мадисън си спечели пряк свободен удар на границата на наказателното поле. Самият той изпълни много добре фаула, пращайки топката в горния десен ъгъл на вратата на Хийтън. Джейми Варди бе много близо до това да удвои, но пропусна. Само минута след това - в 38-ата, Бърнли изравни. Чарли Тейлър намери Дуайт Макнийл, който стреля по земя в ъгъла. Шмайхел не успя да достигне топката - 1:1.През второто полувреме домакините доминираха, но головите възможности бяха малко. В 66-ата минута Барнс стреля от няколко метра над вратата, а в края на два удара на Макнийл също преминаха над напречната греда. Играчите на Бърнли на два пъти имаха и претенции за дузпи, които бяха подминати от Майкъл Оливър.