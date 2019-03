Авантюрата на Джокович и Фонини в Индиън Уелс приключи

Звездният тандем в схемата на двойки в Индиън Уелс между Новак Джокович и Фабио Фонини приключи участието си на полуфинал. Ноле и Фабио отпаднаха рано на сингъл, но достигнаха до Топ 4 при двойките. Поставените под №6 в схемата и експерти на двойки Лукаш Кубот и Марсело Мело стигнаха до победата след 7:6(5), 2:6, 10:6 и ще играят първия си финал в "Мастърс" надпревара през тази година.

Kubot/Melo Final



The No.6 seeds defeat Djokovic/Fognini 7-6(5) 2-6 10-6 and will face Mektic/Zeballos for the crown#BNPPO19 pic.twitter.com/XqNkYFqLGg