Зимни спортове Норвегия спечели титлата в женската щафета на СП по биатлон, България не завърши 16 март 2019 | 16:45



Марте Олсбу направи страхотна последна стрелба и донесе победата на Норвегия в щафетата на 4 по 6 км за жени на световното първенство по биатлон в Йостерсунд (Швеция). Join us now for the flower ceremony of the women's relay here in #2019Ostersund



Don't forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/EwJFZJelwB — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2019 Олсбу пристигна на стрелбището за финалните пет изстрела с повече от 20 секунди зад шведката Хана Йоберг, но след чиста стрелба излезе първа. Щафетата на Норвегия в състав Синоеве Солемдал, Тирил Екхоф, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марте Олсбу финишира за 1:12:00.1 час, след като състезателките направиха една наказателна обиколка и използваха 8 допълнителни патрона. "I bet the [men's team] from Norway are extra nervous now because they have to keep up with us!" -- Ingrid Landmark Tandrevold



Stay on https://t.co/bk5aBBso9Q for the flower ceremony of the women's relay! #2019Ostersund pic.twitter.com/v50O616nE0 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2019 Домакините от Швеция водеха до последната стрелба, в която обаче Йоберг се нуждаеше от три допълнителни патрона. Така шведките останаха на второ място, на 24.3 секунди с 6 допълнителни патрона и без наказателна обиколка. Бронзовото отличие спечели Украйна на 35.1 секунди само с 5 допълнителни патрона. Защитаващият титлата си тим на Германия с голямата си звезда Лаура Далмайер на последен пост остана на четвърто място, на 35.6 секунди с една наказателна обиколка и 14 допълнителни патрона. Отборът на България в състав Даниела Кадева, Десислава Стоянова, Милена Тодорова и Емилия Йорданова завърши на 20-о място от 23 тима, след като беше затворен с обиколка и Йорданова не потегли по последния пост. Преди това българките бяха използвали 12 допълнителни патрона, а Десислава Стоянова въртя и две наказателни обиколки. По-късно днес е щафетата на 4 по 7.5 км за мъже. 0



