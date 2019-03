Григор Димитров тренира с венецуелци в Маями (снимки)

Единственият българин в елита на мъжкия тенис Григор Димитров тренира със сънародници на треньора си Даниел Валверду на стадион “Хард Рок” в Маями, където между 18-и и 31 март ще се проведе втория турнир от сериите “Мастърс”.

Именно Валверду публикува в “Туитър” снимка на Григор с венецуелските тенисисти Хосе де Армас (който е и треньор) и национала за “Купа Дейвис” Роберто Майтин. В мрежата вече се появиха фотоси от занимание на Димитров с Майтин, който е 150-и в световната ранглиста.

През седмицата българинът отдели време и за тестване на прототипна ракета, която по всяка вероятност е оптимизирана версия на неговата собствена. Не е ясно напълно доколко проблемите с рамото са отшумели и въпреки че е в Маями от няколко дни, не е 100% сигурно, че Димитров ще участва в “Мастърс”-а.

Той има да защитава 45 точки за световната ранглиста от стигнатия трети кръг миналата година, където отпадна с 4:6, 4:6 от Жереми Шарди, а преди това елиминира Максимилиан Мартерер с 4:6, 6:2, 6:1.

One more hit for @GrigorDimitrov in #Miami, preparing for #MiamiOpen . Hope he is healthy and all is under control! #GrigorDimitrov #Dimitrov



(: jose_el10 IG) 15-03-2019 pic.twitter.com/pydIatNQbx