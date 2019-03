Зимни спортове Микаела Шифрин спечели последния слалом за сезона, записа рекорден 16-и успех 16 март 2019 | 15:53 0



копирано

Световната шампионка Микаела Шифрин (САЩ) спечели последния слалом за сезона на финалите на Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Солдеу (Андора). 24-годишната Шифрин беше втора след първия манш с 53.42 секунди, но спечели втория с 54.73 секунди и спечели състезанието с общо време 1:48.15 минута. За американката това е 59-а победа в кариерата за Световната купа и 40-а в слалома. ‘Spectacular skiing’ - Mikaela Shiffrin takes her 16th win of the season!



That’s a 40th @fisalpine World Cup slalom race win – an all-time record with Ingemar Stenmark#slalom #Alpineskiing pic.twitter.com/rj3VgJebKn — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 16, 2019 Втора на 7 стотни от секундата остана лидерката след първия манш Уенди Холденер (Швейцария), която за пореден път не успя да стигне до първа победа в тази дисциплина. Швейцарката, която има три успеха за Световната купа, до момента е записала 22 подиума в слалом, но няма нито една победа. Трета на 1.20 секунди финишира Петра Влъхова от Словакия. Олимпийската шампионка в слалома от Пьончан 2018 Фрида Хансдотер (Швеция) завърши пета на 1.89 секунди зад Шифрин в последното състезание в кариерата си. Микаела Шифрин вече има рекордните 16 победи за сезона за Световната купа преди последния старт утре. С 40-е си победи в слалома тя изравни рекорда на шведската легенда Ингемар Стенмарк. Шифрин този сезон спечели Големия кристален глобус за трета поредна година, все малките световни купи в слалома и супергигантския слалом и е близо до спечелването на трофея в гигантския слалом преди финалното състезание за сезона в неделя. Тя води може да стане първата скиорка с четири глобуса в рамките на един сезон. ‘You’re going to make me cry!’



Mikaela Shiffrin salutes Frida Hansdotter after the Swedish star skied her last World Cup slalom on Saturday. #slalom #Alpineskiing pic.twitter.com/1lwi3oxEkh — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 16, 2019 Шифрин завършва начело в класирането за малката световна купа в слалома с 1160 точки, пред Влъхова с 877 точки и Холденер с 681 точки. Американката премина границата от две хиляди точки и с 2104 води в общото подреждане за СК, пред Петра Влъхова (Словакия) с 1295 точки и Уенди Холденер (Швейцария) с 1039 точки. крайно класиране в слалома за жени от финалите на Световната купа:

1. Микаела Шифрин (САЩ) - 1:48.15 минута (53.42 секунди в първия манш и 54.73 секунди във втория манш)

2. Уенди Холденер (Швейцария) - 1:48.22 (53.14 и 55.08)

3. Петра Влъхова (Словакия) - 1:49.35 (54.36 и 54.99)

4. Ана Свен Ларсон (Швеция) - 1:49.73 (54.40 и 55.33)

5. Фрида Хансдотер (Швеция) - 1:50.04 (54.67 и 55.37)

6. Бернадете Шилд (Австрия) - 1:50.45 (55.09 и 55.36) крайно класиране за малката Световна купа в слалома:

1. Микаела Шифрин (САЩ) - 1160 точки

2. Петра Влъхова (Словакия) - 877

3. Уенди Холденер (Швейцария) - 681

4. Ана Свен Ларсон (Швеция) - 486

5. Фрида Хансдотер (Швеция) - 479

6. Катарина Трупе (Австрия) - 379 генерално класиране за Световната купа за сезона:

1. Микаела Шифрин (САЩ) - 2104 точки - шампионка

2. Петра Влъхова (Словакия) - 1295

3. Уенди Холденер (Швейцария) - 1039

4. Никол Шмидхофер (Австрия) - 771

5. Виктория Ребенсбург (Германия) - 769

6. Федерика Бриньоне (Италия) - 764 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 260 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1