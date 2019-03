Марко Силва: Пикфорд трябва да покаже емоционално равновесие

Вратарят на Евертън и Англия Джордан Пикфорд има пълната подкрепа на отбора си и родината, но трябва да покаже повече "емоционално равновесие", за да преодолее грешките, които има в играта му, заяви мениджърът на "карамелите" Марко Силва.

"Разбирам какво казват хората за Джордан. Той има цялото ми доверие, както и другите ми вратари. Също така има доверието на треньора на националния отбор. Ние сме тук, за да го подобряваме всеки ден. В някои моменти всички са доволни от теб, в други моменти хората говорят не толкова добри неща.

Marco Silva says Everton are trying to help Jordan Pickford with his ‘emotional balance’, reports @_pauljoyce https://t.co/3iEhEGKC4H