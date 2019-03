Алекс Телеш сменя Филипе Луиш в националния на Бразилия

Защитникът на Порто Алекс Телеш получил повиквателна за националния отбор на Бразилия. Според пресслужбата на отбора, 26-годишният футболист ще замени Филипе Луиш, който има проблеми с контузия.

Alex Telles in for Filipe Luis for the Brazil national team's upcoming games in Porto and Prague. He is the 85th player called by Tite and the 3rd from @FCPorto

Good luck to the boyhttps://t.co/KnxfH8NTZq