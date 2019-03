Англия Ман Сити предлага нов договор на Зинченко 16 март 2019 | 12:36 - Обновена 0



Защитникът Александър Зинченко е близо до подписването на нов договор с Манчестър Сити, съобщава "The Sun". Клубът няма да продаде 22-годишния украинец, както беше планирано миналото лято, когато той бе почти договорен за Уулвърхамптън срещу 16 милиона паунда, и затова подготвя ново споразумение. Зинченко, който всъщност е офанзивен халф, се наложи в състава през миналата кампания, когато Бенжамин Менди получи сериозна контузия и той се превърна в една от опциите за лявата част на отбраната. | Oleksandr Zinchenko ladies and gentlemen...



2015

Aspiring MC in the Ukrainian rap scene



2019

Premier League Champion and 2x League Cup winner



Life can take you down many roads.pic.twitter.com/NrbEnpIJuw — City Xtra (@City_Xtra) March 13, 2019 Украйнецът е осъзнал, че много трудно ще получи възможност за изява на титулярната си позиция и е взел решение да направи всичко възможно, за да се наложи в отбраната. Този сезон Зинченко игра в 20 мача във всички турнири, отбелязва 1 гол и прави 5 асистенции.

